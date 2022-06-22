Лондон, 22 июня, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен совершить визит в Руанду на встречу глав правительств стран — членов Содружества наций (CHOGM) — 2022.

en.wikipedia.org Борис Джонсон

Об этом 22 июня сообщает агентство RT.

По его словам, после встречи CHOGM-2022 в Руанде он посетит саммит G7 и саммит НАТО.

Отмечено, что такое заявление Джонсон сделал на фоне внутриполитического скандала с высылкой мигрантов в Руанду.