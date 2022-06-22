Якутск, 22 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. АН-30 разбился в Якутии при посадке 22 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

По данным МЧС, борт выполнял коммерческий рейс. По предварительным данным, на борту было пять человек экипажа и более шести тонн груза.

Также в Якутии до сих пор не найден пропавший с радаров самолет Ан-2, который утром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус Хатынг.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вылетевший по маршруту Якутск — Оленек самолет АН-30 не прибыл в место назначения и его местонахождение неизвестно.

Читайте также: Следователи возбудили дело по факту пропажи самолёта Ан-30 в Якутии