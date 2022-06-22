Красногорск, 22 июня 2022, 16:24 — REGNUM План посева яровых культур на территории Подмосковья выполнен на 96%. Об этом 22 июня сообщается на сайте правительства Московской области.
Более того, по ряду культур уже удалось перевыполнить план посевной кампании. Это позволяет покрыть все внутренние потребности региона в необходимых сельскохозяйственных культурах.
«К настоящему времени яровыми культурами засеяно 235,9 тыс. га или 96% от плана. В том числе по зерновым и зернобобовым план выполнен на 101%», — сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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