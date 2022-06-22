Красногорск, , 16:24 — REGNUM План посева яровых культур на территории Подмосковья выполнен на 96%. Об этом 22 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Посевная Министерство сельского хозяйства Калужской области

Более того, по ряду культур уже удалось перевыполнить план посевной кампании. Это позволяет покрыть все внутренние потребности региона в необходимых сельскохозяйственных культурах.

«К настоящему времени яровыми культурами засеяно 235,9 тыс. га или 96% от плана. В том числе по зерновым и зернобобовым план выполнен на 101%», — сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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