Красногорск, 22 июня, 2022, 16:24 — ИА Регнум. План посева яровых культур на территории Подмосковья выполнен на 96%. Об этом 22 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Министерство сельского хозяйства Калужской области Посевная

Более того, по ряду культур уже удалось перевыполнить план посевной кампании. Это позволяет покрыть все внутренние потребности региона в необходимых сельскохозяйственных культурах.

«К настоящему времени яровыми культурами засеяно 235,9 тыс. га или 96% от плана. В том числе по зерновым и зернобобовым план выполнен на 101%», — сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.