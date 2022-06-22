Тутаев, Ярославская область, 22 июня, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообещал восстановить уничтоженный пожаром «дом-музей» Валентины Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

https://t.me/karaylystal Последствия пожара в «доме-музее» Валентины Терешковой

Напомним, пожар произошёл в музее «Космос» в деревне Никульское Тутаевского района в ночь с 21 на 22 июня.

«К счастью, основная экспозиция, ценные мемориальные экспонаты, принадлежащие Валентине Владимировне и ее семье, не повреждены, пострадавших нет. Сейчас на месте работает следствие, которое установит причины пожара. Обязательно восстановим музей», — пообещал Евраев.

Музей в поселке Никульское был открыт 25 января 1975 года и посвящен полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, ярославской «Чайки». Музейный комплекс включает в себя три выставочных зала, зал-фойе и деревенский дом, воссоздающий быт семьи Терешковых.