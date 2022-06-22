Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM Пожар на Новошахтинско нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ростовской области произошёл в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, предположительно — украинского производства. Об этом 22 июня сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе ГУ МЧС России по Ростовской области

«По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным — украинского производства. Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника. Специалисты сейчас оценивают ситуацию. Следственные действия продолжаются. Работают соответствующие службы, правоохранительные структуры. Продолжается работа по оценке ущерба и возможности запуска завода», — сказал глава региона.

Власти рассчитывают в сжатые сроки восстановить работу предприятия.

ИА REGNUM сообщало, что сообщение о пожаре на предприятии поступило в экстренные службы утром 22 июня. Борьбу с огнём вели 68 человек и 24 единицы техники. Сотрудники завода были эвакуированы. Предприятие временно приостановило свою работу.

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