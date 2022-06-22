Ростов-на-Дону, 22 июня 2022, 16:23 — REGNUM Пожар на Новошахтинско нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ростовской области произошёл в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, предположительно — украинского производства. Об этом 22 июня сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
ГУ МЧС России по Ростовской области

«По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным — украинского производства. Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника. Специалисты сейчас оценивают ситуацию. Следственные действия продолжаются. Работают соответствующие службы, правоохранительные структуры. Продолжается работа по оценке ущерба и возможности запуска завода», — сказал глава региона.

Власти рассчитывают в сжатые сроки восстановить работу предприятия.

ИА REGNUM сообщало, что сообщение о пожаре на предприятии поступило в экстренные службы утром 22 июня. Борьбу с огнём вели 68 человек и 24 единицы техники. Сотрудники завода были эвакуированы. Предприятие временно приостановило свою работу.

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