Таллин, 22 июня, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В годовщину начала Великой Отечественной войны журналистка эстонского портала tribuna. ee Татьяна Любина рассказала об обороне столицы Эстонской ССР Таллина в 1941 году и том, как она повлияла на дальнейшую тактику обороны морских городов СССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция-реквием, посвящённая Дню начала Великой Отечественной войны на Поклонной горе

По ее словам, Таллин — город и порт с богатой историей, а с 1940 года еще и главная база Краснознаменного Балтийского флота СССР. Но для Советского Союза в канун Великой Отечественной войны особо важное значение Таллина определялось даже не этим, а его географическим положением у входа в Финский залив. Этот фактор однажды уже сыграл важную роль в ситуации, создавшейся на Балтике в 1914–1917 годах и повторившейся летом 1941 года.

Город был, образно говоря, ключом, запирающим морские ворота к расположенному в 340 км восточнее Ленинграду. А Ленинград являлся первостепенной стратегической целью наступления немецкой группы армий «Север». Одновременно Таллин был центральным (а с потерей Лиепаи и Риги и единственным) пунктом снабжения войск, защищающих полуостров Ханко, Моонзундские острова и подводные лодки, действующие в Балтийском море.

Военное значение Таллина понимали обе воюющие стороны. Поэтому немцы сразу же после взятия Риги силами 18-й армии группы армий «Север» развили наступление с задачей занять Эстонию и Таллин и тем самым лишить советский флот опоры на берегах Балтийского моря, заставив его самоуничтожиться или сдаться.

Оборону Таллина невозможно рассматривать, вырвав ее из контекста событий ещё с предвоенного времени. Помня, что в 1917 году немцы высадили на архипелаг десант и заперли Балтфлот в Финском заливе, руководство Красной Армии и правительство СССР решили избежать этого.

Ещё до присоединения Прибалтики они, заключив соответствующие договоры с Латвией и Эстонией, усиленно строили военные базы на Моонзундских островах. Были арендованы земли, на которых возвели мощные береговые укрепления, с некоторых из них местные жители выселялись, естественно, получив хорошую компенсацию. Строителями были в основном латышские рабочие, около 5 000 человек. Для защиты со стороны моря на берегах Финского залива также было установлено несколько береговых артиллерийских и зенитных батарей.

По некоторым оценкам, строительство всех этих баз обошлось СССР в сумму, сопоставимую со строительством Днепрогэса.

Естественно, немцы, разрабатывая план военных действий, все это учли. Таллин не имел оборонительных сооружений с суши, так как с этого направления никто не ожидал никакой угрозы. И логично, что немецкий план по захвату Таллина морскую составляющую исключал.

Подготовка обороны непосредственно Таллина началась в первые дни июля 1941 года с создания периметра полевых укреплений, радиусом в 40 километров от города, но строительство укреплений вокруг самого Таллина стартовало лишь в середине месяца, когда уже не было никаких сомнений, что германские войска прорвут оборону и подойдут к городу.

За три недели были построены три полосы обороны. Первая проходила на расстоянии в 9–12 км от города и состояла из семи узлов обороны, перекрывающих все шоссейные и железные дороги, ведущие в Таллин. Каждый из таких узлов был небольшим укрепрайоном с артиллерией и пулеметами, блиндажами, окопами полного профиля и противотанковыми рвами, противотанковыми надолбами и ежами. Подступы к районам были заминированы. Узлы были соединены траншеями, противотанковыми рвами и проволочными заграждениями. На местности перед главной полосой обороны была сооружена промежуточная линия из различных противопехотных и противотанковых заграждений.

Вторая полоса уже непосредственной обороны Таллина проходила по окраинам города, а третья, построенная преимущественно из уличных баррикад, была организована в центре, вокруг порта.

Однако завершить строительство не удалось. Против советских войск, оборонявших Таллин, немецкое командование сосредоточило 4 пехотные дивизии (до 60 000 человек), усиленные артиллерией, танками и авиацией.

5 августа 1941 года по решению командующего Балтфлотом вице-адмирала Трибуца был создан штаб обороны главной базы. Несмотря на значительное превосходство противника в силах и средствах, защитники города к 10 августа остановили его продвижение. 14 августа руководство обороной Таллина было возложено на Военный совет Балтийского флота.

19 августа противник вышел на передовой рубеж обороны Таллина и 20 августа, подтянув свежие силы, возобновил наступление по всему фронту, нанося главный удар с востока в прибрежной полосе, где инженерное обеспечение обороны было слабее всего. 25 августа советские войска отошли на главный рубеж обороны, к пригородам Таллинна. Немецкие войска получили возможность простреливать город и порт на всю глубину.

В связи с прорывом врага к Ленинграду и необходимостью сосредоточить все силы для его обороны, Ставка Верховного главнокомандования 26 августа 1941 года приняла решение перебазировать флот и гарнизон Таллина в Кронштадт и Ленинград.

Как пишет Татьяна Любина, опыт, накопленный в ходе обороны Таллина в 1941 году, не единожды использовался в дальнейших военных операциях Красной Армии. Здесь впервые был организован единый центр принятия решений, который руководил всеми силами, включая флот, авиацию, артиллерию.

Было продумано, как улучшить использование береговой, корабельной и зенитной артиллерии в сухопутной обороне базы в виде плана с четким расписанием очередности введения в бой орудий разных калибров, условных позывных вызова огня, системы ведения огня и прочего. Для кораблей было выделено девять огневых позиций, которые были обозначены буями, имеющими топографическую привязку к местности.

Каждая такая позиция имела специальный паспорт, в котором указывались сектор стрельбы, расчетные данные занумерованных целей, схема связи и порядок вызова огня. Благодаря такой подготовке, можно было оперативно сменять корабли на огневых позициях.

В ходе подготовки обороны Таллина была также разработана система дымовых завес сухопутных объектов, порта, береговых батарей и кораблей на огневых позициях, план минирования порта и рейда, а также план подрыва определенных объектов на случай сдачи базы.

Обобщая свой материал, Татьяна Любина подчеркивает: был проделан огромный объем работы по различным вопросам обороны города и порта, который помог СССР в дальнейших событиях Великой Отечественной войны.