Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Никита Коваль («Единая Россия») внёс законопроект, согласно которому участники специальной военной операции смогут бесплатно получить земельные участки. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Заксобрания региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область

Коваль предлагает дать право бесплатного получения земельных участков военнослужащим Вооруженных сил РФ и сотрудникам Росгвардии, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Условием является проживание на территории региона не менее пяти лет. На землю также могут рассчитывать члены семей в случае смерти военнослужащего или сотрудника Росгвардии. Для них также действует ценз постоянного проживания в Ленобласти не менее пяти лет.

«Проявляемые ежедневно российскими военными и сотрудниками Росгвардии, принимающими участие в специальной военной операции, героизм, беспримерное мужество, стойкость, самоотверженность, отвага, решительность, самопожертвование заслуживают огромного уважения, всемерной поддержки и предоставления им максимальной социальной защиты и необходимых льгот, что позволит им почувствовать поддержку всей страны», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что в Ленинградской области уже предусмотрены региональные выплаты для участников спецоперации. На них могут претендовать и члены семей военнослужащих, которые погибли в ходе выполнения своих служебных обязанностей на Украине.

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