Гагра, Абхазия, 22 июня, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Сухуме прошла акция «Свеча памяти», посвящённая годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Скорбь

По данным журналистов, траурное мероприятие прошло возле мемориала Неизвестному солдату, расположенному на набережной. В акции приняли участие члены правительства республики, временный поверенный в делах РФ Максим Литвинов, представители российского посольства и Россотрудничества, а также военнослужащие абхазской армии.

«Пожалуй, это была самая бесчеловечная война, в которой погибли миллионы людей, защищая Отечество, — сказал представитель Россотрудничества Дмитрий Федотов. — Из более 50 тыс. жителей Абхазии, участвовавших в Великой Отечественной войне, погибли почти 18 тыс., и это очень страшно и больно».

Стоит отметить, что в ходе Великой Отечественной войны 8776 жителей Абхазии получили медаль «За оборону Кавказа», 22 были награждены званием Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы.