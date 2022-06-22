Саратов, 22 июня, 2022, 16:21 — ИА Регнум. На территории Саратовской области до конца суток 22 июня, а также ночью и днем 23 июня ожидается ухудшение погодных условий. Приволжским управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.

Град

По прогнозам синоптиков, 22 и 23 июня ожидаются грозы в сочетании с ливнями, шквалистым ветром порывами до 24 м/с, крупным градом.

Температура воздуха в ночь с 22 на 23 июня составит около 20 градусов тепла, днем 23 июня воздух прогреется до +31 °C.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области до 24 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

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