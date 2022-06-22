Рига, 22 июня, 2022, 16:21 — ИА Регнум. На случай военной агрессии в отношении Латвии её жителям уже сейчас следует побеспокоиться, заявило минобороны республики, сообщает 22 июня Delfi.

Vadim Timoshkin В Латвии

Военные советуют латвийцам запастись водой, продовольствием и предметами первой необходимости на первые трое суток. Кроме того, ведомство порекомендовало жителями Латвии ознакомиться с инструкциями по оказанию первой медицинской помощи.

Отмечается, что каждый житель республики должен так подготовиться, чтобы как минимум 72 часа продержаться самостоятельно.