Красногорск, , 16:18 — REGNUM За первые три месяца 2022 года объем производства напитков на территории Подмосковья вырос на 20%. Об этом 22 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

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Всего в первом квартале 2022 года на территории региона было произведено 520,5 тыс. тонн напитков, что на 91,5 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Уже по итогам первого квартала мы видим положительную динамику увеличения производства напитков в Подмосковье. Только за три месяца мы прибавили более 20%. Наши производители не только закрывают потребности жителей региона, но и экспортируют продукцию в страны ЕАЭС», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

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