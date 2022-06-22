Рязань, , 16:32 — REGNUM Брак вынужденных переселенцев из Донбасса впервые зарегистрирован в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Свадьба

Во дворце торжеств 21 июня оформили свой союз ветеран боевых действий на территории ЛНР и жительница Донбасса. Не зная друг друга, они были эвакуированы в Рязанскую область в феврале 2022 года. Андрей получил серьёзные травмы при подрыве мины в 2017 году, Наталья вместе с сыном приехала из луганской Брянки. В пункте временного содержания женщина работала в столовой, стала помогать ветерану, это сблизило обоих, и они решили официально зарегистрировать отношения.

«Рязань — это сердце России, рада, что именно здесь соединились ваши сердца. И для нас — это важное событие. У эвакуированных в Рязань жителей Донбасса родилось уже трое детей, теперь — первая свадьба. Уверена, что у вас все сложится хорошо, самое главное — здоровья и мирного неба», — поздравила молодожёнов на церемонии заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

От имени правительства региона новобрачным вручили подарочный сертификат на отдых в одном из рязанских санаториев.