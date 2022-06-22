Москва, , 16:18 — REGNUM Россию действительно ждет сокращение импорта, и не только из-за санкций, но и из-за глобального кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Так он прокомментировал прогнозы агентства «АКРА», согласно которым в 2022 году импорт в РФ (в стоимостном выражении) может упасть на 30%.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мрачные прогнозы — это отдельный жанр в работе аналитических агентств, и последние годы ничто так не гибнет (в печати!) непрерывно и трагично, как Россия, экономика страны и отдельные её отрасли, — констатировал Строганов. — Действительно, импорт сокращается уже с марта-апреля 2022 года, и, скорее всего, это будет продолжаться и дальше. Связано это не только с санкциями, но и с глобальным финансовым и логистическим кризисом. С одной стороны, Евросоюз и США наложили на РФ несколько пакетов санкций. С другой, очень многих товаров и в мире стало мало, их не хватает и традиционным потребителям. Например, речь может идти об электронике, как бытовой, так и профессиональной, продуктах питания, компонентах для производства тех или иных товаров, автомобилях и т.п.»

Как пояснил Строганов, при сохранении санкций и развивающемся кризисе вполне вероятно, что глобальная торговля сократится в разы, что означает и неминуемое сокращение импорта в Россию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Совфед одобрил закон о легализации параллельного импорта товаров в РФ.

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