Таллин, 22 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

В первом квартале 2022 года индекс цен на жилье в Эстонии повысился на 7,1% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года и на 21% по сравнению с первым кварталом 2021 года, говорится в пресс-сообщении Департамента статистики страны.

По словам аналитика департамента Эгне Сяйнаст, в сравнении с первым кварталом 2021 года цены на квартиры выросли на 20,2%, а цены на дома — на 22,8%. «В первом квартале в сравнении с четвертым кварталом прошлого года цены на квартиры выросли на 8%, а цены на дома на 5,4%», — добавила Сяйнаст.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в первом квартале повысился по сравнению с четвертым кварталом 2021 года на 3,7% и на 13,9% в сравнении с первым кварталом 2021 года.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.