Мадрид, 22 июня 2022, 16:16 — REGNUM В Испании после выявления факта заражения холерой опечатана одна из ферм в провинции Толедо, сообщает 22 июня газета Pais.
Отмечено, что такое решение приняли власти испанского автономного сообщества Кастилия-ла-Манча. По их утверждению, заражение холерой произошло в результате употребления воды из-под крана.
Холерой заразилась несовершеннолетняя жительница автономного сообщества Мадрид. На данный момент девушка уже выписана из больницы.
Власти региона пытаются выявить источник происхождения воды, а также других заразившихся людей.
При этом издание отмечает, что это может быть первый случай заражения холерой в Испании с 1979 года.
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