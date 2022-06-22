Пекин, 22 июня 2022, 16:16 — REGNUM В Сети появились реалистичные трёхмерные изображения умершей Мэрилин Монро, сделанные с помощью CGI-технологий. Пользователи активно обсуждают получившиеся снимки 22 июня.

Цифровое трёхмерное изображение Мэрилин Монро
Цифровое трёхмерное изображение Мэрилин Монро
Twitter

Цифровая версия Монро была сделана специально для журнала CR Fashion Book China. «Ожившую» певицу одели в наряды от брендов Balenciaga и Miu Miu Fendi.

Пользователи Сети оценили качество получившихся изображений, однако раскритиковали издание за «эксплуатацию» артистки. Владельцы аккаунтов Twitter предлагают «оставить в покое» певицу.

«Даже после смерти её наряжают и выставляют напоказ», — пишет пользователь с ником «ap».

«Это стрёмно, а не мило. Проявите немного уважения к умершему человеку», — прокомментировала Jumanahbro.

«Боже, они должны оставить мёртвых в покое», — считает June’s Juliet.

Ранее портрет Мэрилин Монро Энди Уорхола продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Стоимость картины оценили в $195 млн — таким образом, она стала самым дорогим произведением американского искусства, когда-либо проданном на аукционе.

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