Пекин, 22 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Сети появились реалистичные трёхмерные изображения умершей Мэрилин Монро, сделанные с помощью CGI-технологий. Пользователи активно обсуждают получившиеся снимки 22 июня.

Twitter Цифровое трёхмерное изображение Мэрилин Монро

Цифровая версия Монро была сделана специально для журнала CR Fashion Book China. «Ожившую» певицу одели в наряды от брендов Balenciaga и Miu Miu Fendi.

Пользователи Сети оценили качество получившихся изображений, однако раскритиковали издание за «эксплуатацию» артистки. Владельцы аккаунтов Twitter предлагают «оставить в покое» певицу.

«Даже после смерти её наряжают и выставляют напоказ», — пишет пользователь с ником «ap».

«Это стрёмно, а не мило. Проявите немного уважения к умершему человеку», — прокомментировала Jumanahbro.

«Боже, они должны оставить мёртвых в покое», — считает June’s Juliet.

Ранее портрет Мэрилин Монро Энди Уорхола продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Стоимость картины оценили в $195 млн — таким образом, она стала самым дорогим произведением американского искусства, когда-либо проданном на аукционе.