Москва, , 16:15 — REGNUM РФ может использовать криптовалюты для решения ее проблем в сфере международных расчетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал предложение экспертов Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ, использовать для обхода санкций такую криптовалюту, как стейблкоин, курс которой привяжут к курсу золота на мировом рынке.

Криптовалюта

«В условиях санкций России необходимо решать проблемы в сфере международных расчетов. Одним из способов называют использование криптовалют на основе распределенных реестров, которые являются трансграничными и не регулируются никакими государственными органами ни в одной стране, что делает их свободными от политической конъюнктуры, — сказал Марков. — Предлагаемое аналитиками ВЭБ. РФ введение обеспеченного золотом стейблкоина под рабочим названием «золотой рубль», курс которого будет привязан к курсу золота на мировом рынке, вполне укладывается в данную концепцию».

Однако, как подчеркнул Марков, при этом возникает ряд вопросов, требующих практического решения.

«Во-первых, необходима проработка механизма запуска, обеспечения и обращения данного стейблкоина, — сказал он. — Во-вторых, учитывая то, что его планируют использовать во внешних расчетах, необходимо договориться с большинством заинтересованных партнеров и контрагентов о его применении в расчетах. И, наконец, необходимо выработать официальное отношение к криптовалютам в нашей стране, которое со стороны различных государственных органов до сих пор является весьма неоднозначным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что «золотой рубль» — хорошая и нужная в условиях санкций идея.

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