Москва, 22 июня, 2022, 16:12 — ИА Регнум. По итогам трёх месяцев 2022 года доходы федерального бюджета превысили прогнозный уровень почти на четверть. Об этом 22 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

(сс) Администрация президента России Премьер-министр России Михаил Мишустин

«Итоги первых трёх месяцев доходы практически на четверть превысили прогнозные прогнозы, и больше чем на треть — показатели за аналогичный период прошлого года, составив более 7 трлн рублей», — заявил Мишустин.

«Бюджет был свёрстан с профицитом. Объём государственного долга остался на комфортном уровне. И правительство продолжит выполнение всех социальных обязательств государства, проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы для возобновления устойчивого развития нашей экономики после периода адаптации», — продолжил он.