Белая Калитва, Ростовская область, 22 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Ростовской области пассажирский автобус, следовавший с людьми по маршруту, попал в ДТП. Есть пострадавшие, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД 22 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария случилась около полудня на улице Московской в Белой Калитве. Водитель Hyundai ix35, предположительно, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом ПАЗ-320 402, следовавшим по внутригородскому маршруту. В автобусе находились пассажиры — десять человек.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали водитель иномарки и пассажир автобуса.

Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.