София, , 16:11 — REGNUM Сотрудники пограничной полиции Болгарии конфисковали 21 тыс. упаковок сигарет, перевозившихся через КПП «Капитан Андреево» на грузовом автомобиле. Об этом 22 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Немаркированные сигареты Фото пресс- службы Калужской таможни

Согласно официальной информации, нелегальный груз был спрятан в одном из топливных отсеков грузовика. Общая стоимость изъятого товара составляет $150 тыс.

Водитель указанной машины задержан. Если судьи признают его вину, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии изъята крупная партия контрафактных сигарет и алкоголя