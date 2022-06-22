София, 22 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции Болгарии конфисковали 21 тыс. упаковок сигарет, перевозившихся через КПП «Капитан Андреево» на грузовом автомобиле. Об этом 22 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Фото пресс- службы Калужской таможни Немаркированные сигареты

Согласно официальной информации, нелегальный груз был спрятан в одном из топливных отсеков грузовика. Общая стоимость изъятого товара составляет $150 тыс.

Водитель указанной машины задержан. Если судьи признают его вину, ему грозит до двух лет тюрьмы.