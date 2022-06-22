Джакарта, 22 июня 2022, 16:10 — REGNUM Президента Индонезии Джоко Видодо на Калимантане встречала демонстрация студентов, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо
Джоко Видодо
Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

На месте протестующие озвучили ряд требований. Поднимались самые разные вопросы, включая ремонт поврежденных дорог.

«Между людьми и чиновниками нет никакой разницы. Жители также имеют право на ровную и хорошую дорогу», — заявили протестующие.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что строительство новой столицы официально началось.

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