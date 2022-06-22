Джакарта, 22 июня 2022, 16:10 — REGNUM Президента Индонезии Джоко Видодо на Калимантане встречала демонстрация студентов, сообщает CNN Indonesia.
На месте протестующие озвучили ряд требований. Поднимались самые разные вопросы, включая ремонт поврежденных дорог.
«Между людьми и чиновниками нет никакой разницы. Жители также имеют право на ровную и хорошую дорогу», — заявили протестующие.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что строительство новой столицы официально началось.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии официально начали строительство новой столицы