Москва, , 16:08 — REGNUM Банк Англии слишком долго поддерживал стабильность процентной ставки, надеясь на то, что инфляция — это временное явление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что годовая инфляция в Великобритании по итогам мая 2022 года ускорилась до рекордных 9,1%.

Инфляция Picserver.org

«Рекордный инфляционный скачок в Великобритании из-за удорожания тех же товаров, цены на которые особенно быстро растут и сегодня — топливо и продукты питания, под влиянием внешней конъюнктуры отмечался уже почти год назад, — сказала Воронкова. — По прогнозам рост цен в Великобритании не прекратится, что может привести к снижению реальных доходов населения к концу года на 3,4%. Сбудутся ли такие прогнозы, зависит во многом от разрешения текущих проблем, но также и от политики Банка Англии. Последний, подобно ЕЦБ, слишком долго поддерживал стабильность процентной ставки, рассчитывая на то, что инфляционное давление — это временное явление».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Великобритания — единственная развитая экономика, которой предсказывают двузначную инфляцию.

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