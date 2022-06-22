Ташкент, , 16:08 — REGNUM Президенты Азербайджана и Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев в ходе встречи в Ташкенте 22 июня подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства и наращивании сотрудничества между странами. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Соглашение Tim Ellis

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, главы республики подписали 18 двусторонних документом. Стороны договорись о сотрудничестве в области промышленности и сфере туризма, о военно-техническом взаимодействии, о борьбе с незаконной миграцией и по другим аспектам.

«Переговоры ещё раз продемонстрировали, что мы готовы и далее всемерно укреплять взаимодействие в интересах наших народов», — сказал Мирзиёев.

Он отметил, что у народов Узбекистана и Азербайджана общая религия, а также схожи язык и культура.

«Я думаю, что это на самом деле прорывной визит, — отметил Алиев. — По решениям, к которым мы пришли, этот визит и договоренности будут основой для будущего развития наших отношений».