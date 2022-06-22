Москва, 22 июня, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Баскетбольный турнир с участием российских и сербских клубов может пройти в Москве. Об этом 22 июня заявил журналистам президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.

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«Знаю о желании лиги ВТБ провести в Москве турнир с участием российских и сербских клубов», — сказал Ватутин.

По его словам, турнир может пройти в формате Суперкубка Единой лиги ВТБ. Также он добавил, что ЦСКА может провести предсезонные сборы в Сербии

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что розыгрыш суперкубка пройдёт с 21 по 25 сентября. В турнире могут поучаствовать зарубежные клубы.