Российские и сербские баскетбольные клубы могут провести турнир в Москве
Москва, 22 июня, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Баскетбольный турнир с участием российских и сербских клубов может пройти в Москве. Об этом 22 июня заявил журналистам президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.
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Баскетбол
«Знаю о желании лиги ВТБ провести в Москве турнир с участием российских и сербских клубов», — сказал Ватутин.
По его словам, турнир может пройти в формате Суперкубка Единой лиги ВТБ. Также он добавил, что ЦСКА может провести предсезонные сборы в Сербии
Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что розыгрыш суперкубка пройдёт с 21 по 25 сентября. В турнире могут поучаствовать зарубежные клубы.