Новосибирск, 23 июня, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Льготные займы, платформы микросубконтрактации и телеграм-бот для установки и развития деловых контактов — все эти услуги доступны предприятиям Новосибирской области в рамках региональных и федеральных госпрограмм. Меры поддержки промышленных компаний представили на пресс-конференции 7 июня руководители государственной инфраструктуры услуг для бизнеса.

Nso.ru Герб Новосибирской области

О мерах поддержки со стороны правительства Новосибирской области рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. По словам министра, минпромторг региона сохранил субсидии на часть затрат при покупке оборудования в полном объеме, эта мера поддержки пользуется наибольшим спросом. На ее реализацию предусмотрено 22,7 млн рублей. Продолжает действовать региональная госпрограмма по развитию промышленности — Фонд развития промышленности Новосибирской области докапитализирован на 67,1 млн рублей.

«В нашем регионе продолжает работу Фонд развития промышленности, который разрабатывает специальные финансовые продукты. Совместно с подведомственной организацией наше министерство развивает ресурсы под названием «Сделаем сами»: сайт поможет средним и крупным предприятиям, а телеграм-бот поможет микро-, малым и начинающим предприятиям», — рассказал министр Андрей Гончаров.

Минпромторг региона совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области создали сайт-платформу микросубконтрактации, где одни компании могут разместить информацию о потребностях, а другие — откликнуться с предложением о сотрудничестве. Сайт не имеет нагруженных каталогов, сложных полей для заполнения. Еще один плюс — максимально снижены риски внесения спама за счет авторизации через госуслуги. Протестировать возможности сайта предприятия могут по адресу partner. nso.ru.

Другой разработкой параллельно занялся региональный центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Специалисты создали телеграм-бот «Сделаем сами», где в интерфейсе чата компании могут заявить о своих потребностях в нехватке товара или желании продать его. Доработки бота позволили расширить его функционал экспресс-консультированием о том, какие ведомства могут помочь бизнесу в случае проблем в условиях санкций. Открыть бот в мессенджере можно по ссылке t. me/sdelaemsami_bot.

«Для нас было важно создать понятный инструмент, где предприниматели могут самостоятельно обмениваться своими запросами и предложениями. Последний пункт в анкетах бота — контакты, куда можно обратиться и актуализировать информацию. А если потребуются корректировки или появятся пожелания по совершенствованию бота, мы готовы прислушаться. Дать обратную связь можно через техподдержку — ссылка на нее есть в описании бота», — пояснил руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

Финансовые продукты поддержки предприятий представил директор Государственного фонда развития промышленности Виктор Карбовский. Наиболее актуальную поддержку запустили в рамках программы «Технологический потенциал».

«В этой программе — наиболее привлекательные условия. Сумма займа составляет от 5 до 50 млн рублей до 3 лет, исходя из типа поручительства действуют разные процентные ставки: 2,5% при условии обеспечения рабочими местами молодых специалистов, 3% годовых: банковская гарантия или поручительство Гарантийного фонда НСО, 5% при другом обеспечении.

«Ещё одна пилотная для России программа Фонда развития промышленности касается грантового возмещения части затрат на обслуживание кредитов промпредприятий. Фонд готов профинансировать до 70% от стоимости обслуживания заёмных средств», — отметил директор Фонда Виктор Карбовский.

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона готово к сотрудничеству и конструктивному диалогу, подчеркнул в завершение мероприятия министр Андрей Гончаров. Обратиться с предложениями можно в минпромторг по почте mtv@nso.ru или написав обращение на сайте ведомства. Продолжает работу горячая линия по номеру 880 060 034 07.

Заместитель гендиректора Корпорации МСП Кирилл Коломийцевпредставил самые востребованные и полезные продукты. Среди них льготный лизинг оборудования (6% для российского, 8% для иностранного), льготное кредитование технологических компаний в МСП Банке при участии Корпорации (3% до 3х лет).

Иную поддержку специалисты продолжают оказывать с целью защиты бизнеса. Кирилл Коломийцев напомнил, что произошли изменения в КоАП с 6 апреля. Теперь предпринимателям дают «Право на ошибку» (при первом нарушении нет штрафа), уменьшились размеры штрафов для микро и малых предприятий, исключили дублирование штрафов компании и должностного лица для всего бизнеса. Также теперь действует правило «Одна проверка — одна санкция».

У бизнеса появилась возможность получить льготные условия участия в закупках у крупнейших заказчиков у субъектов МСП: срок заключения договора не более 20 дней, срок оплаты — до 7 дней, размер обеспечения заявки — до 2% от начальной цены договора, размер обеспечения исполнения договора — до 5% от начальной цены договора, пояснил Коломийцев.

Напомним, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Минэкономразвития России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Национальный проект включает в себя четыре федеральных проекта: «Поддержка самозанятых», «Поддержка начинающих предпринимателей», «Помощь в развитии бизнеса», «Цифровая платформа с механизмом адресного подбора мер поддержки».

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты. рф.