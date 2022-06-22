Брюссель, 22 июня, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Со стороны России должен последовать ответ Литве на её действия по Калининградской области, заявил 22 июня постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире «России 24».

Mil.ru Владимир Чижов

Владимир Чижов «Эта ситуация, безусловно, требует ответных мер с российской стороны, и эти меры последуют».

Напомним, Литва ввела серьёзные ограничения на транспортировку по железной дороге продукции в Калининградскую область из других российских регионов и обратно, мотивируя это санкциями ЕС.