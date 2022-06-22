Кабул, , 16:04 — REGNUM Сотни человек погибли и получили ранения в результате землетрясения в афганских провинциях Хост и Пактика. Об этом, как передает «8 Собх», заявил 22 июня на пресс-конференции Маулави Шарафуддин Муслим, заместитель министра по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Землетрясение Zeml.info

По его словам, число погибших возросло до 920 человек, 610 получили ранения.

Между тем лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада сообщил, что число погибших возросло до 300, и 500 человек получили ранения.

По его словам, число погибших в результате бедствия может увеличиться.

В ответ на сообщения о землетрясении в Пактике и Хосте специальный представитель ЕС по Афганистану Томас Николсон написал в соцсети Twitter, что ЕС следит за ситуацией и готов координировать и оказывать немедленную помощь пострадавшим.