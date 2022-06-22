Бишкек, 22 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет выделил деньги на выплату стипендий пятнадцати спортсменам из Киргизии. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет республики сегодня, 22 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

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Отмечается, что перед олимпиадой в Токио такие выплаты в рамках программы поддержки перспективных атлетов получали десять киргизстанцев.

Теперь же стипендии в размере $500 (27 тысяч рублей) в месяц будут предоставлены ещё пяти спортсменам. Получать их киргизские атлеты смогут вплоть до 31 августа 2024 года.

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