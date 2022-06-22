В Мурманском государственном техническом университете ищут бомбу
Мурманск, 22 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Помещения Мурманского государственного технического университета проверяют на наличие взрывных устройств. Сообщение об угрозе взрыва поступило от анонимного источника, сообщают экстренные службы.
Nikolay Belyaev
Мурманск
Напомним, ранее аноним сообщил об угрозе взрыва в МГТУ 2 июня, а до этого — 16 мая. Тогда сообщения оказались ложными.
Как сообщало ИА REGNUM, в первый день начала приёмной кампании сайты многих российских вузов подверглись DDos-атакам.