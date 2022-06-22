Мурманск, 22 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Помещения Мурманского государственного технического университета проверяют на наличие взрывных устройств. Сообщение об угрозе взрыва поступило от анонимного источника, сообщают экстренные службы.

Nikolay Belyaev Мурманск

Напомним, ранее аноним сообщил об угрозе взрыва в МГТУ 2 июня, а до этого — 16 мая. Тогда сообщения оказались ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день начала приёмной кампании сайты многих российских вузов подверглись DDos-атакам.