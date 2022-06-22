Таллин, , 16:03 — REGNUM Таллинский аэропорт намерен справиться с проблемой длинных очередей на предполетном контроле, для этого на работу в срочном порядке приняты дополнительные сотрудники.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщило эстонское гостелевидение ETV в своем репортаже, особые нагрузки выпадают на первые утренние рейсы, когда вылетают чартерные рейсы и в аэропорту полно пассажиров. Всем, кто путешествует без багажа, руководство аэропорта настоятельно рекомендует проходить заранее электронную регистрацию.

Подчеркивается, что пассажирам вечерних и особенно первых утренних рейсов стоит приезжать заранее, чтобы не опоздать: ранним утром за короткое время вылетают сразу несколько больших самолетов в курортные города Турции, Италии и Испании.

«В данный момент весь туристический сектор ищет новых сотрудников. Пассажиропоток восстановился так быстро — в течение двух месяцев, что мы не были готовы к этому», — признал коммерческий директор Таллинского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

В летний сезон из Таллина отправляются регулярные рейсы по 27 маршрутам. В график вернулся ряд авиалиний, которые раньше работали круглый год, но из-за пандемии временно прекратили работу.