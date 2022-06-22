Саратов, , 16:44 — REGNUM На Театральной площади в городе Саратове 25 июня пройдет масштабный праздник для выпускников «Роза ветров». Ожидается участие более 6,5 тыс. человек, сообщает министерство образования Саратовской области.

Выпускники

Для бывших школьников выступят творческие коллективы, будет организован просмотр кинофильма.

По словам министра образования области Михаила Орлова, праздник поделят на пять смысловых эпизодов. Каждый из них будет включать в себя приветствие зрителей лучшими выпускниками, представителями основных направлений деятельности учащихся: наука и образование, общественная деятельность, спорт, творчество. По замыслу организаторов, пятый эпизод подведет общую черту под всей церемонией награждения, преображаясь в идею единения общества и необходимость сохранения чувства патриотизма.

Во время праздника предусмотрено дежурство экстренных служб. Мероприятие начнется в 21:00 и завершится праздничным салютом в 23:50.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в саратовских вузах в 2022 году выделено 8477 бюджетных мест.

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