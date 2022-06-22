Москва, , 16:00 — REGNUM Совфед одобрил закон о новых полномочиях президента России по введению специальных мер на финансовом рынке, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

Глава государства сможет принимать меры, предусматривающие установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним.

Кроме того, такими мерами могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ.

Российский лидер также получает право передавать отдельные полномочия в рамках регулирования финрынка ЦБ и правительству страны.

Закон также предусматривает использование средств пенсионных накоплений ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые остались после расчета со всеми кредиторами.

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Ранее Госдуме приняла закон, в соответствии с которым сведения о золотовалютном резерве будут засекречены в связи с недружественными действиями иностранных государств.

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