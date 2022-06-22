Совфед одобрил закон об экстренных полномочиях Путина на финрынке
Москва, 22 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о новых полномочиях президента России по введению специальных мер на финансовом рынке, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.
Глава государства сможет принимать меры, предусматривающие установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним.
Кроме того, такими мерами могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ.
Российский лидер также получает право передавать отдельные полномочия в рамках регулирования финрынка ЦБ и правительству страны.
Закон также предусматривает использование средств пенсионных накоплений ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые остались после расчета со всеми кредиторами.
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Ранее Госдуме приняла закон, в соответствии с которым сведения о золотовалютном резерве будут засекречены в связи с недружественными действиями иностранных государств.