Москва, , 16:00 — REGNUM Ставки по льготной ипотеке в России снижены с 9% до 7%. Об этом 22 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подписано постановление правительства по ещё одному решению президента: это снижение ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. При этом размер субсидированного кредита останется на прежнем уровне — напомню, 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и шесть млн рублей для остальных российских субъектов», — заявил Мишустин.

Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство», — подчеркнул он.

Заинтересованные граждане смогут получить такой заём до конца 2022 года.