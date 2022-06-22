Дзержинск, Нижегородская область, 22 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Слив сточных вод от предприятия стал причиной загрязнения реки Пыра в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве экологии региона 22 июня.

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По данным ведомства, в реку попали »сточные воды предприятия, относящегося к объектам федерального экологического надзора».

»Вопрос будет по существу рассматривать межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовии. Кроме того, информация направлена в ЕДДС Дзержинска, администрацию Дзержинска, нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру», — цитирует минэкологии портал NewsNN.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый подобный инцидент. 20 мая 2022 года специалисты зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды в реке Пыра. В пробах было обнаружено значительное содержание марганца и железа. Содержание марганца превышает предельно допустимую концентрацию в 88 раз, а железа — в 56 раз.