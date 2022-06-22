Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 16:00 — REGNUM Потенциально опасной для торговли назвал сложившуюся на сегодня международную обстановку бразильский президент Жаир Болсонару на Деловом форуме БРИКС.

Жаир Болсонару

Глава Бразилии отметил, что считает сегодняшний международный контекст «поводом для беспокойства» из-за риска «для торговых потоков, инвестиций и стабильности цепочек продовольственного и энергетического снабжения».

Напомним, форум в Рио-де-Жанейро стартовал 22 июня. В нём принимают участие представители стран БРИКС, то есть, помимо бразильцев, гости из России, Китая, Индии, ЮАР.

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