Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Потенциально опасной для торговли назвал сложившуюся на сегодня международную обстановку бразильский президент Жаир Болсонару на Деловом форуме БРИКС.

Жаир Болсонару

Глава Бразилии отметил, что считает сегодняшний международный контекст «поводом для беспокойства» из-за риска «для торговых потоков, инвестиций и стабильности цепочек продовольственного и энергетического снабжения».

Напомним, форум в Рио-де-Жанейро стартовал 22 июня. В нём принимают участие представители стран БРИКС, то есть, помимо бразильцев, гости из России, Китая, Индии, ЮАР.