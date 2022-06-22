Москва, , 15:59 — REGNUM Встреча министров обороны России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина пройдёт 24 июня в Москве на полях заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ. Об этом начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко сообщил 22 июня в своём микроблоге в Twitter.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Он отметил, что Хренин примет участие в заседании Совета министров обороны.

«В рамках визита предусмотрена двусторонняя встреча с [главой] МО РФ Шойгу», — написал Ревенко.

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