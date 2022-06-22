Москва, , 18:49 — REGNUM Отставка митрополита Илариона свидетельствует о крахе его патриарших амбиций. Об этом 22 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Между кардиналом Кохом (справа) и митрополитом Иларионом налаживается взаимопонимание Ru.radiovaticana.va

«Когда митрополит Иларион (Алфеев) высказался по феофаньевскому раскольничьему собору УПЦ МП, это вызвало некоторое недоумение: причём здесь внешние церковные сношения и, соответственно, митрополит Илларион — ведь УПЦ МП является неотъемлемой частью РПЦ в виде экзархата», — заявил публицист.

По мнению Попова, отставка митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) свидетельствует о том, что его амбиции потерпели крах, и наоборот, шансы быть избранным патриархом митрополита Тихона (Шевкунова) повысились.

Напомним, что ранее митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) был смещён с поста председателя Отдела внешних церковных сношений РПЦ. На его место, а также постоянным членом Синода с титулом «Волоколамский» назначен митрополит Корсунский Антоний (Севрюк), с временным сохранением за ним управления экзархатом Западной Европы и должности руководителя Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям.