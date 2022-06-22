Астана, 22 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Проблема дефицита сахара в Казахстане требует срочного решения. Об этом заявил депутат мажилиса (нижней палаты парламента) от правящей партии «Нур Отан» Фахриддин Каратаев 22 июня в ходе заседания.

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«С начала года сахар подорожал на 61%, — отметил депутат. — Помимо этого, его не найдёшь во всех магазинах, продаётся только в определённых торговых точках».

Каратаев отметил, что перебои с поставками сахара начались четыре месяца назад, но проблему не решили. Он сообщил, что из-за этого стали закрываться крупные и мелкие кондитерские предприятия. По мнению депутата, рост цен на сахар и другие продукты питания может вызвать всплеск недовольства в стране.

Стоит отметить, что в Казахстане производят только около 10% от объёма сахара, который потребляют в стране. Власти республики заявляют, что поставки происходят постоянно, а нехватка сахара в магазинах вызвана повышенным ажиотажным спросом населения.