Москва, 22 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз доказал свою востребованность ростом экономических показателей. Об этом 22 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

«Несмотря на сложную международную ситуацию, союз доказывает свою востребованность. Это подтверждается позитивной динамикой ключевых экономических показателей по итогам прошлого года», — заявил Мишустин.

По его словам, объём товарооборота ЕАЭС превысил 70 млрд долларов и постоянно растёт.

«Договорились с коллегами о дальнейшем сотрудничестве по развитию транспортной инфраструктуры и в такой важной сфере, как импортозамещение», — указал он.

«Большое внимание уделили формированию конкурентной среды на рынках, выявлению и пресечению нарушений общих правил», — подчеркнул премьер-министр.