Пекин, 22 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. С призывом к странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) об укреплении партнёрства в сфере энергетики обратился председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 22 июня сообщает Центральное телевидение Китая.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Нам нужно укрепить сотрудничество в области продовольствия и энергетики, совместными усилиями повысить уровень обеспечения продовольственной и энергетической безопасности», — сказал он в ходе своего выступления на деловом форуме БРИКС.

Также Си Цзиньпин указал, что порядка 1,2 млрд человек в 70 странах мира пришлось столкнуться с эпидемией, продовольственным, энергетическим и долговым кризисом, в результате чего предпринимаемые ими в течение последних десяти лет усилия могут оказаться напрасными.

Кроме того, председатель КНР отметил, что странам БРИКС стоит помогать развивающимся государствам в ускорении развития цифровой экономики и экологической трансформации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум (ВЭФ).