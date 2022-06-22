Москва, 22 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июня, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,06%, до 53,2 рубля. Евро теряет 0,71%, отступая до 55,86 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

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«В первой половине дня рубль укреплялся даже более значительно, но затем несколько скорректировался на фоне новой волны снижения нефтяных котировок.

Рубль по-прежнему получает поддержку за счет близости налогового периода. Дополнительным драйвером роста стали планы повышения НДПИ для компаний нефтегазового сектора.

Соответственно, экспортерам придется продавать больше валюты для расчетов с бюджетом.

В свете этого курс рубля, вероятно, продолжит движение к отметке 50 рублей за доллар», — предполагает эксперт.

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