Белвью, США, , 15:54 — REGNUM Valve выпустила обновление к Team Fortress 2 после того, как поклонники игры провели «мирную» забастовку в сети. Об этом 22 июня сообщает портал GamesRadar.

Team Fortress 2 Teamfortress.com

Обновление устранило в Team Fortress 2 семь уязвимостей и семь ошибок иного характера. Некоторые из этих уязвимостей позволяли недобросовестным геймерам использовать различные читы (внутриигровое мошенничество) на защищённых серверах. Разработчики также исправили ошибки анимации, из-за которых игра начинала тормозить. С полным описанием патча можно ознакомиться на странице проекта в Steam.

Стоит отметить, что это первый патч к Team Fortress 2 за очень долгое время. Valve выпустила обновление через несколько недель после того, как фанаты массово стали размещать в соцсетях публикации с хештегом #SaveTF2. «Сообщество TF2, мы вас слышим!» — так отреагировал на произошедшее разработчик.

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