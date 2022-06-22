Белвью, США, 22 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Valve выпустила обновление к Team Fortress 2 после того, как поклонники игры провели «мирную» забастовку в сети. Об этом 22 июня сообщает портал GamesRadar.

Teamfortress.com Team Fortress 2

Обновление устранило в Team Fortress 2 семь уязвимостей и семь ошибок иного характера. Некоторые из этих уязвимостей позволяли недобросовестным геймерам использовать различные читы (внутриигровое мошенничество) на защищённых серверах. Разработчики также исправили ошибки анимации, из-за которых игра начинала тормозить. С полным описанием патча можно ознакомиться на странице проекта в Steam.

Стоит отметить, что это первый патч к Team Fortress 2 за очень долгое время. Valve выпустила обновление через несколько недель после того, как фанаты массово стали размещать в соцсетях публикации с хештегом #SaveTF2. «Сообщество TF2, мы вас слышим!» — так отреагировал на произошедшее разработчик.