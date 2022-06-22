Париж, 22 июня 2022, 15:54 — REGNUM Общественный интерес к ситуации на Украине постепенно ослабевает, сообщает 22 июня французское издание Le Figaro.

ВСУ
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Так, по данным исследовательской компании News Whip, количество упоминаний данной темы в соцсетях упало с 18 млн до 345 тыс.

По словам экс-посла Франции, снижение общественного интереса к событиям на Украине связано с затяжным характером конфликта. Кроме того, люди недовольны экономическими издержками, к которым привел украинский кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе общения «за закрытыми дверями», возможно, убеждали украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

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