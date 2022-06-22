Париж, 22 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Общественный интерес к ситуации на Украине постепенно ослабевает, сообщает 22 июня французское издание Le Figaro.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Так, по данным исследовательской компании News Whip, количество упоминаний данной темы в соцсетях упало с 18 млн до 345 тыс.

По словам экс-посла Франции, снижение общественного интереса к событиям на Украине связано с затяжным характером конфликта. Кроме того, люди недовольны экономическими издержками, к которым привел украинский кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе общения «за закрытыми дверями», возможно, убеждали украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

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